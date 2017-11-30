В Приднестровья объявили в розыск экс-президента Шевчука

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Следственный комитет Приднестровья вынес постановление об объявлении экс-президента непризнанной республики Евгения Шевчука в розыск, сообщило в четверг информагентство "Новости Приднестровья".

"Недавно в Приднестровье вступил в силу закон о заочном рассмотрении дел. Под его действие попадают два уголовных дела экс-президента. Это удержание 30% зарплат и пенсий и коррупционные схемы на заводе "Биохим". Данные уголовные дела могут рассматриваться без обвиняемого. По остальным делам Шевчук теперь в розыске", — отмечается в сообщении.

Ранее парламент Приднестровья дал согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука. В отношении экс-президента, руководившего ПМР с 2011 по 2016 годы, возбуждено шесть уголовных дел. Ему грозит наказание в виде 12 лет лишения свободы. Шевчук покинул территорию ПМР.

В СК Шевчука ждали для дачи показаний несколько месяцев. Но вернуться в республику, из которой, по версии следствия, команда бывших управленцев вывела миллионы долларов, экс-президент не захотел.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.