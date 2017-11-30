Рядом с рождественской ярмаркой в Лондоне загорелся автомобиль

Сотрудники полиции на Оксфорд-стрит в Лондоне, Великобритания. 24 ноября 2017. Архивное фото

Сотрудники полиции на Оксфорд-стрит в Лондоне, Великобритания. 24 ноября 2017. Архивное фото

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Около рождественской ярмарки на северо-западе Лондона (район Пиннер) загорелся автомобиль, сообщили РИА Новости в столичной полиции.

Инцидент произошел в непосредственной близости от толпы посетителей ярмарки, среди которых были дети. О пострадавших не сообщается. "В автомобиле возник пожар. Нет никаких свидетельств, что пожар возник по каким-либо подозрительным причинам", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Car on fire in Pinner village, right in the middle of the Christmas fayre. Cause unclear but where it was parked was suspect. pic.twitter.com/XF33yAsuvH — Brijesh Malkan (@brijmalkan) 30 ноября 2017 г.

В Twitter местной полиции отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание. Правоохранители напомнили, что ближайшие дороги пока перекрыты.