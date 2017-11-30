Рядом с рождественской ярмаркой в Лондоне загорелся автомобиль

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Около рождественской ярмарки на северо-западе Лондона (район Пиннер) загорелся автомобиль, сообщили РИА Новости в столичной полиции.
Car on fire at the Panto #pinnerpanto pic.twitter.com/KF1gmi5H6k— Daniel Langan (@danielcjlangan) 30 ноября 2017 г.
Инцидент произошел в непосредственной близости от толпы посетителей ярмарки, среди которых были дети. О пострадавших не сообщается. "В автомобиле возник пожар. Нет никаких свидетельств, что пожар возник по каким-либо подозрительным причинам", — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
Car on fire in Pinner village, right in the middle of the Christmas fayre. Cause unclear but where it was parked was suspect. pic.twitter.com/XF33yAsuvH— Brijesh Malkan (@brijmalkan) 30 ноября 2017 г.
В Twitter местной полиции отмечается, что пожарные ликвидировали возгорание. Правоохранители напомнили, что ближайшие дороги пока перекрыты.