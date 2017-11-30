В Киеве отменили концерт Басты из-за запрета на въезд на Украину

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Концерт российского рэпера Василия Вакуленко (Баста) в Киеве, который должен был состояться 1 декабря, отменили из-за запрета на въезд на Украину, сообщил в четверг концертный клуб Stereo Plaza.

Ранее СБ Украины запретила Басте въезд в страну сроком на три года.

"Концерт Басты в Киеве в Stereo Plaza отменен в связи с запретом въезда на территорию Украины. Все ранее приобретенные билеты подлежат возврату в билетных кассах. Порядок и сроки возврата будут объявлены отдельно в понедельник 4 декабря. Надеемся на понимание и скорую встречу", — говорится в сообщении концертного клуба в Facebook.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".