Лидер хуситов пригрозил Саудовской Аравии ответом на блокаду Йемена

САНА, 30 ноя — РИА Новости. Лидер движения шиитских повстанцев-хуситов "Ансар Алла" в Йемене Абдель Малек аль-Хуси выступил с угрозой нанести болезненный удар по Саудовской Аравии, если та продолжит блокаду Йемена.

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция, которая участвует в войне против йеменских повстанцев-хуситов на стороне местных властей, 6 ноября объявила о закрытии всех воздушных, морских и наземных гаваней в Йемене после пуска повстанцами баллистической ракеты в сторону саудовской столицы. С прошлой недели коалиция ослабила блокаду, допустив гуманитарные грузы в захваченную хуситами столицу Сану, а также порты Ходейда и Салиф.

"Подтверждаем, что йеменский народ знает места сильной боли, которые могут стать целью, если коалиция продолжит держать закрытыми порты Йемена", — заявил аль-Хуси в обращении к сторонникам по случаю дня рождения пророка Мухаммеда.

В ООН неоднократно заявляли, что продолжение блокады грозит возвращением в Йемен голода.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.