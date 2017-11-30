В США оценили "исходящую от России и Китая киберугрозу" на 8 баллов из 10

И.о. главы министерства внутренней безопасности США Элейн Дьюк во время слушания в Комитете по внутренней безопасности в Вашингтоне. 30 ноября 2017

И.о. главы министерства внутренней безопасности США Элейн Дьюк во время слушания в Комитете по внутренней безопасности в Вашингтоне. 30 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. И.о. главы министерства внутренней безопасности США Элейн Дьюк оценила "исходящую от РФ и Китая киберугрозу" на 8 баллов по 10-балльной шкале.

"По шкале от 1 до 10 я бы сказала, вероятно, 7 или 8", — сказала она, выступая на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Она отметила, что кибератаки на критически важную инфраструктуру США вызывают "большую обеспокоенность".

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, которые выиграл Дональд Трамп. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.