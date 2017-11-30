Тиллерсон продолжает возглавлять госдеп, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на фоне сообщений СМИ про отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона заявила, что он по-прежнему возглавляет это ведомство.
"Как сказал президент: "Рекс здесь". На данный момент объявлений нет. Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять государственный департамент, и весь кабинет министров сосредоточен на завершении этого невероятно успешного первого года президента Трампа", — заявила она журналистам.
Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, а самого Помпео — сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.
Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа в работе госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о возможной отставке и конфликте главы американской дипломатии и президента.