Тиллерсон продолжает возглавлять госдеп, заявили в Белом доме

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время выступления в Wilson Center в Вашингтоне. 28 ноября 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время выступления в Wilson Center в Вашингтоне. 28 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на фоне сообщений СМИ про отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона заявила, что он по-прежнему возглавляет это ведомство.

"Как сказал президент: "Рекс здесь". На данный момент объявлений нет. Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять государственный департамент, и весь кабинет министров сосредоточен на завершении этого невероятно успешного первого года президента Трампа", — заявила она журналистам.

Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, а самого Помпео — сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.

По данным газеты, глава аппарата Белого дома Джон Келли уже разработал "переходный план" и обсудил его с другими высокопоставленными чиновниками. Согласно этому плану, кадровые перестановки должны состояться в конце 2017 года или в самом начале 2018 года. Вместе с тем отмечалось, что пока не известно, одобрил ли этот план Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа в работе госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о возможной отставке и конфликте главы американской дипломатии и президента.