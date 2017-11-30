ФБР создало группу для предотвращения иностранного влияния на выборы в США

Директор ФБР Кристофер Рэй во время слушаний в палате представителей конгресса США в Вашингтоне. 30 ноября 2017

Директор ФБР Кристофер Рэй во время слушаний в палате представителей конгресса США в Вашингтоне. 30 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 30 ноя – РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) создало рабочую группу для противостояния иностранному влиянию на выборы в США, сообщил в четверг на слушаниях в палате представителей конгресса США директор ведомства Кристофер Рэй.

"Мы создали рабочую группу по иностранному влиянию, которая объединяет различные отделы ведомства, поскольку эта проблема в своем роде междисциплинарна и объединяет сферы разведки, кибербезопасности и криминала", — сказал Рэй на слушаниях комитета по нацбезопасности палаты представителей конгресса США.

Он сообщил, что ведомство активно взаимодействует с зарубежными партнерами и старается работать на опережение для обеспечения безопасности предстоящих в США в ближайшие годы выборов.

По его словам, ФБР "очень серьезно относится к любым попыткам, как со стороны России, так и других стран или лиц вмешаться в избирательную систему США".

Конгресс США и ФБР ведут ряд независимых расследований по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.