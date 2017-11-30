Глава ФБР объяснил, зачем Россия "совершает кибератаки"

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Глава Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что Россия пытается утвердить свое место в мире, "совершая кибератаки" и ослабляя таким образом другие страны.

"Не комментируя конкретные расследования, я считаю, что вы затронули то, что мы рассматриваем в качестве одной из наиболее опасных растущих угроз",- сказал он, отвечая на вопрос конгрессмена на слушаниях в палате представителей о взломе Yahoo. Рэй сообщил, что "разведсообщество РФ использует преступников" для совершения хакерских атак.

Отвечая на вопрос, что мотивирует РФ к таким действиям, глава ФБР отметил, что, по его мнению, "Россия пытается утвердить свое место в мире" и применяет подобные "приемы ведения войны, чтобы нанести ущерб и ослабить страны экономически и иным способом".

Его также спросили, должны ли США рассматривать подобную угрозу со стороны РФ как "террористическую". "Я считаю, что это определенно является угрозой, к которой мы должны относиться серьезно. Я не знаю, будем ли мы описывать это как "террористическую угрозу", — сказал Рэй.

Ранее канадский гражданин, выходец из Казахстана Карим Баратов был арестован по ордеру властей США в Торонто. По данным минюста США, уроженец Казахстана является обладателем канадского паспорта. МИД Казахстана заявил, что Баратов не имеет гражданства этой страны. Сторона обвинения считает, что Баратов и другой обвиняемый, хакер Алексей Белан, получали незаконный доступ к личной информации граждан США и России через взлом сетей компаний, предоставляющих сервисы электронной почты, в том числе Yahoo. Прокуроры в США утверждают, что это могло быть сделано от имени российского правительства. Атакам подверглись дипломаты, члены правительств обеих стран, коммерческие компании и журналисты. Как заявили в минюсте США, Баратов признал свою вину перед судом в Сан-Франциско.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, которые выиграл Дональд Трамп. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.