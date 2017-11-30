В Киеве возле здания мэрии установили "Ждуна"

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Памятник "Ждуну" установили возле здания мэрии в Киеве, он символизирует ожидание киевлянами разработки механизма своевременного предоставления коммунальных услуг, сообщает городской сайт "044" со ссылкой на журналиста Сергея Андрушко.

"Возле входа в здание Киевской городской госадминистрации на Крещатике появился "Ждун", — говорится в сообщении.

Открытие памятника "Ждуну" прошло в поддержку общественной инициативы по разработке механизма своевременного предоставления коммунальных услуг жителям Киева, отмечает издание. Перед открытием активисты провели сбор подписей в поддержку данной инициативы.

Автор "Ждуна" — художница из Нидерландов Маргрит ван Бреворт, она посвятила скульптуру пациентам, которые ждут прием у врача. Персонаж "Ждун" в последнее время получил большую популярность в социальных сетях на Украине. Он стал героем многочисленных интернет-мемов, в том числе на тему деятельности украинских властей.