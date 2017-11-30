ФБР заявило, что продолжит аресты россиян в третьих странах

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. Соединенные Штаты не намерены отказываться от практики арестов россиян в третьих странах в случае выдвижения обвинений против них, заявил в четверг на слушаниях в палате представителей конгресса США директор ФБР Кристофер Рэй.

"У нас нет соглашения об экстрадиции с Россией, поэтому если они остаются в России, мы не ожидаем увидеть их в США. Но если они путешествуют, у них будут сложности, поскольку это лица, скрывающиеся от правосудия и разыскиваются ФБР", — сказал руководитель ведомства на слушаниях в комитете по национальной безопасности палаты представителей конгресса.

Рэй утвердительно ответил на вопрос о том, что США будут в этом случае осуществлять арест на территории третьей страны.