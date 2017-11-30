АНКАРА, 30 ноя — РИА Новости. Прокуратура Анкары объявила в четверг о начале расследования в связи с обвинениями лидера основной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаля Кылычдароглу в адрес президента страны Тайипа Эрдогана в том, что родственники и соратники главы государства переводили миллионы долларов на счета офшорной компании.

Возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития ранее заблокировала проведение разбирательства в парламенте в связи с публикациями о причастности сыновей премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма к офшорным компаниям. Кылычдароглу раскритиковал решение парламентариев и призвал Эрдогана обнародовать данные о собственном состоянии, так как, по его словам, сын, брат и соратники турецкого лидера вложили несколько миллионов долларов в офшорную компанию Bellway на острове Мэн.

"Глава НРП Кемаль Кылычдароглу 28 ноября, выступая в парламенте, утверждал, что на счета иностранной компании Bellway незаконно переводились средства. По его словам, он имеет подтверждающие это банковские документы. В связи с тем, что представители компании заявили, что эти документы поддельные, начато расследование", — говорится в письменном заявлении прокуратуры турецкой столицы.

Ранее Эрдоган назвал ложью утверждения о связи своих родственников с оффшорами и заявил, что уйдет в отставку, если Кылычдароглу докажет обвинения против него. Адвокаты главы государства обратились с суд с иском против оппозиционера, требуя, чтобы он выплатил компенсацию в размере 380 тысяч долларов за причинение Эрдогану нематериального ущерба своими высказываниями.