Ассанж связал возможные перестановки в ЦРУ с подготовкой к войне с Ираном

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Возможные планы американской администрации по назначению главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря, а сенатора-республиканца Тома Коттона — на должность директора ЦРУ, свидетельствуют о подготовке США к войне с Ираном, считает основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что глава аппарата Белого дома Джон Келли разработал "переходный план", согласно которому Помпео может заменить Тиллерсона на посту госсекретаря. Кадровые перестановки могут состояться в конце 2017 года или в начале 2018 года. Вместе с тем пока не известно, одобрил ли этот план президент США Дональд Трамп.

"Том Коттон может возглавить ЦРУ, а Помпео — госдепартамент, сообщает New York Times. Такие перестановки готовят к войне с Ираном. Коттон является известным агрессором в отношении Ирана, WikiLeaks и России, он получает финансирование от неоконсерваторов и связанных с Израилем групп", — написал Ассанж в своем микроблоге в Twitter.

В середине октября этого года в обращении к американцам президент США Дональд Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей.

Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.