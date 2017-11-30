Ассанж связал возможные перестановки в ЦРУ с подготовкой к войне с Ираном

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Возможные планы американской администрации по назначению главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря, а сенатора-республиканца Тома Коттона — на должность директора ЦРУ, свидетельствуют о подготовке США к войне с Ираном, считает основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что глава аппарата Белого дома Джон Келли разработал "переходный план", согласно которому Помпео может заменить Тиллерсона на посту госсекретаря. Кадровые перестановки могут состояться в конце 2017 года или в начале 2018 года. Вместе с тем пока не известно, одобрил ли этот план президент США Дональд Трамп.
"Том Коттон может возглавить ЦРУ, а Помпео — госдепартамент, сообщает New York Times. Такие перестановки готовят к войне с Ираном. Коттон является известным агрессором в отношении Ирана, WikiLeaks и России, он получает финансирование от неоконсерваторов и связанных с Израилем групп", — написал Ассанж в своем микроблоге в Twitter.
Президент США сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном. Трамп также пригрозил, что если исправить сделку в диалоге с конгрессом и союзниками окажется невозможно, она будет "отменена".
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.