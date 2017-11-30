КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. На Украине задержали организаторов контрабанды алкоголя из Молдавии при помощи спиртопровода, сообщает Sputnik Молдова.

Тридцать метров шланга покоилось на дне Днестра близ молдавского села Василкэу Сорокского района, а конец был закопан в землю берега.Правоохранители установили, что контрабанду организовал известный спиртовой "магнат" из приграничного украинского села Великая Косница по прозвищу Марадона.

Марадона более десятка раз привлекался к ответственности за контрабанду спирта на Украину.

По данным местных СМИ, 25 ноября 2017 года в Великую Косницу с проверкой нагрянули сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), прокуратуры и налоговой инспекции.

В тот же день местные пограничники обнаружили на берегу Днестра спиртопровод, глубоко зарытый в землю: чтобы его извлечь, пришлось экскаватор использовать.

Пресс-центр Управления СБУ по Винницкой области сообщил, что правоохранители установили личности троих мужчин, причастных к нелегальному бизнесу. В доме одного из них был оборудован "стационарный пункт перекачки спирта". Там же оперативники нашли 15 бочек со спиртом емкостью около 3,5 тысячи литров, полиэтиленовые шланги, инструменты для подземных работ, мотонасосы и резиновую лодку.

На соседнем подворье сотрудники СБУ отыскали замаскированный подземный резервуар, рассчитанный на пять тысяч литров. Это хранилище и дом сообщались подземным ходом.

Уголовное дело было заведено по статье о "незаконном изготовлении, хранении, сбыте или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров".По словам местных жителей, Марадоне — 52 года, с ним "работает" мужчина 36 лет. У кого-то из соседей он арендовал два дома под свой промысел. Из этих строений, переоборудованных под спиртохранилища, контрабандная жидкость поставлялась в "цеха", расположенные в южных районах Винницкой области.Причем, селяне уверяют, что в Молдавии Марадона якобы брал исключительно спирт экстра-класса, который использовался затем для изготовления "элитного" фальсификата. Эту информацию неофициально подтверждают и в силовых ведомствах.

Селяне вспоминают, что Марадона на контрабанде попадался регулярно, а в 2010 году даже отсидел восемь месяцев, пока статью, по которой он отбывал срок, не декриминализировали. Позже мужчина обычно ограничивался штрафами с конфискацией.

В предыдущий раз Марадона попал в поле зрения силовиков осенью прошлого года. Тогда "магнат" хотел уйти от представителей правопорядка по Днестру вплавь. На новом месте мужчина обосновался весной 2017 года. С тех пор якобы раз в неделю в доме "предпринимателя" замечали оживление. Люди полагают, что это было связано с "приемом товара".

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>