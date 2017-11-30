КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. На Украине задержали организаторов контрабанды алкоголя из Молдавии при помощи спиртопровода, сообщает Sputnik Молдова.
Правоохранители установили, что контрабанду организовал известный спиртовой "магнат" из приграничного украинского села Великая Косница по прозвищу Марадона.
Марадона более десятка раз привлекался к ответственности за контрабанду спирта на Украину.
По данным местных СМИ, 25 ноября 2017 года в Великую Косницу с проверкой нагрянули сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), прокуратуры и налоговой инспекции.
В тот же день местные пограничники обнаружили на берегу Днестра спиртопровод, глубоко зарытый в землю: чтобы его извлечь, пришлось экскаватор использовать.
Пресс-центр Управления СБУ по Винницкой области сообщил, что правоохранители установили личности троих мужчин, причастных к нелегальному бизнесу. В доме одного из них был оборудован "стационарный пункт перекачки спирта". Там же оперативники нашли 15 бочек со спиртом емкостью около 3,5 тысячи литров, полиэтиленовые шланги, инструменты для подземных работ, мотонасосы и резиновую лодку.
На соседнем подворье сотрудники СБУ отыскали замаскированный подземный резервуар, рассчитанный на пять тысяч литров. Это хранилище и дом сообщались подземным ходом.
По словам местных жителей, Марадоне — 52 года, с ним "работает" мужчина 36 лет. У кого-то из соседей он арендовал два дома под свой промысел. Из этих строений, переоборудованных под спиртохранилища, контрабандная жидкость поставлялась в "цеха", расположенные в южных районах Винницкой области.
Причем, селяне уверяют, что в Молдавии Марадона якобы брал исключительно спирт экстра-класса, который использовался затем для изготовления "элитного" фальсификата. Эту информацию неофициально подтверждают и в силовых ведомствах.
Селяне вспоминают, что Марадона на контрабанде попадался регулярно, а в 2010 году даже отсидел восемь месяцев, пока статью, по которой он отбывал срок, не декриминализировали. Позже мужчина обычно ограничивался штрафами с конфискацией.
В предыдущий раз Марадона попал в поле зрения силовиков осенью прошлого года. Тогда "магнат" хотел уйти от представителей правопорядка по Днестру вплавь. На новом месте мужчина обосновался весной 2017 года. С тех пор якобы раз в неделю в доме "предпринимателя" замечали оживление. Люди полагают, что это было связано с "приемом товара".
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