Суд во Франции рассмотрит апелляцию по делу Керимова на следующей неделе

ПАРИЖ, 30 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс рассмотрит в начале следующей недели апелляцию прокуратуры на избранную в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова меру пресечения, сообщил в четверг РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Ранее стало известно, что Керимов останется на свободе под залог в 5 миллионов евро, но не сможет покинуть Францию. По мнению стороны обвинения, сенатор должен находиться под стражей. Как заявлял прокурор Ниццы, "назначенные меры контроля не соответствуют масштабу личности и этого дела, не сообразны всей ситуации".

"Рассмотрение состоится в начале следующей недели", — сказал Прэтр.

Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Прокурор Ниццы сообщал РИА Новости, что сенатору предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.

МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта. Официальный представитель МИД Франции заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.