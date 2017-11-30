Суд во Франции рассмотрит апелляцию по делу Керимова на следующей неделе

ПАРИЖ, 30 ноя — РИА Новости, Виктория Иванова. Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс рассмотрит в начале следующей недели апелляцию прокуратуры на избранную в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова меру пресечения, сообщил в четверг РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.
Ранее стало известно, что Керимов останется на свободе под залог в 5 миллионов евро, но не сможет покинуть Францию. По мнению стороны обвинения, сенатор должен находиться под стражей. Как заявлял прокурор Ниццы, "назначенные меры контроля не соответствуют масштабу личности и этого дела, не сообразны всей ситуации".
"Рассмотрение состоится в начале следующей недели", — сказал Прэтр.
Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Прокурор Ниццы сообщал РИА Новости, что сенатору предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.