Иранка сделала 50 операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Иране 19-летняя Сахар Табар заявила, что "готова на все", чтобы выглядеть как Анджелина Джоли.

Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) Мар 23 2017 в 1:36 PDT

СМИ сообщают, что Сахар похудела на 40 килограммов и перенесла 50 пластических операций, чтобы получить пухлые губы и точеные скулы, как у Джоли. Однако поклонники девушки утверждают, что ее внешность — результат макияжа.

Публикация от سحرتبر..!👾✌🏻 (@sahartabar_official) Июн 7 2017 в 2:14 PDT

Сейчас у Сахар 340 000 подписчиков в Instagram. В основном на странице оставляют негативные комментарии: "Ужас, ты выглядишь как зомби", "Ходячие мертвецы" или "Хэллоуин окончен, скоро Рождество". Многие сравнивают ее с героиней мультфильма Тима Бертона "Труп невесты": Не так давно девушка сама выложила ее изображение в формате сториз.