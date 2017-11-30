Саакашвили заявил, что ему продлили срок пребывания на Украине

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил что, миграционная служба Украины продлила до 1 марта 2018 года срок действия документа, который подтверждает легальность его пребывания в стране.

Ранее Саакашвили получил в миграционной службе Украины документ, подтверждающий легальность его пребывания в стране; по словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.

"Очень вежливые сотрудницы миграционной службы выдали мне справку о продлении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца, при этом даже любезно угостили чаем", — написал Саакашвили в четверг на своей странице в Facebook.

Она прикрепил к своему сообщению фотографию справки, в которой указана конечная дата ее действия — 1 марта 2018 года.

Ранее миграционная служба Украины повторно отказала Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты, сославшись на необоснованность заявления. Саакашвили пытается обжаловать это решение в суде. Институт предоставления лицу дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

Ранее украинское интернет-издание "Страна" со ссылкой на несколько источников в силовых структурах страны сообщило, что власти Украины приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.