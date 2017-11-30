МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская назвала политизированным решение студии "Квартал-95" о прекращении работы над запрещенным на Украине сериалом "Сваты".

Ранее в четверг украинский шоумен и соучредитель студии Владимир Зеленский заявил, что студия "Квартал-95" прекращает работу над сериалом "Сваты". Накануне Госкино Украины запретило к показу все сезоны сериала с участием российского актера Федора Добронравова, которому был запрещен въезд в страну из-за посещения Крыма. Актер также был включен в список лиц, "угрожающих безопасности Украины". Студия "Квартал 95" заявила, что намерена оспорить в международных судебных инстанциях запрет сериала на Украине.

"Некоторые с иронией относились к казалось бы абсурдным заявлениям о возможном запрете службой безопасности Украины фильма "Сваты". Но теперь Зеленский сообщает о том, что студия "Квартал-95" прекращает работу над проектом "Сваты". Что это, абсурд? Нет. Это то, что сегодня происходит на Украине. Это решение политическое, которое продиктовано ущербностью такой лжевласти", — заявила Поклонская РИА Новости.

Депутат пожелала людям на Украине выстоять и поскорее избавиться от тех, "кто пытается уничтожить нашу историческую связь и самобытность".