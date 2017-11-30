ОДКБ отметила факт направления боевиков в государства под видом беженцев

МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Боевики-террористы могут использовать тактику проникновения в государства под видом беженцев, следует из декларации, подписанной главами стран ОДКБ в четверг в Минске.

"Отмечаем факты направления иностранных боевиков – террористов в страны исхода или в другие государства для организации диверсионно-террористических актов, в том числе под видом беженцев", — говорится в документе, текстом которого располагает РИА Новости.

В декларации подчеркивается, что это диктует странам ОДКБ "необходимость усиления межгосударственного сотрудничества с целью выявления и задержания указанных иностранных террористов-боевиков при пересечении государственных границ, а также для совершенствования борьбы с транснациональной организованной преступностью".