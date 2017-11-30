В ЛНР назвали сфабрикованным дело о попытке госпереворота осенью 2016 года

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Дело о попытке госпереворота осенью 2016 года в самопровозглашенной Луганской народной республике сфабриковано, заявил в четверг глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

Осенью 2016 года бывший тогда главой ЛНР Игорь Плотницкий и представители Генпрокуратуры заявили, что группа лиц планировала переворот в республике. По подозрению в организации переворота были задержаны экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов и один из руководителей Народной милиции Виталий Киселев. Бывший председатель Народного совета Алексей Карякин был объявлен в розыск. Позже Цыпкалов был найден мертвым в месте содержания под стражей.

"Это дело сфабриковано полностью. Это сейчас наше заявление и возбуждено уголовное дело по фальсификации данных событий. Уголовное дело возбуждено министерством госбезопасности, это их подследственность. Мы в полном взаимодействии с министерством госбезопасности занимаемся. Но это отголоски той агентурной сети, сети агентов влияния, которые расползлись по нашей республике", — заявил Корнет в эфире телеканала "Луганск-24".