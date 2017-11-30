МИД России заявил о "государственном вандализме" в Польше

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Москве назвали противоправными действия польских властей, по указанию которых осуществлен частичный демонтаж элементов памятника советским военнопленным, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В Польше не прекращаются акции "государственного вандализма" в отношении советского/российского мемориального наследия. В соответствии с рекомендациями польского Института национальной памяти и по решению властей городе Замостье (Люблинское воеводство) осуществлен частичный демонтаж монумента, установленного в память о двадцати тысячах советских военнопленных, убитых гитлеровцами в ноябре 1941 года на территории концентрационного лагеря Королювка. С памятника удалены изображения серпа и молота, а также информационная табличка", — отметили в МИД РФ.

"Речь идет не только о заведомо противоправном характере действий польской администрации, которая пренебрегает соответствующими двусторонними соглашениями с Россией. Особый цинизм и кощунство этого шага состоит в том, что оскверненный объект расположен в месте скорби и человеческих страданий", — говорится в документе.