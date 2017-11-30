Порошенко приказал украинским разведчикам перейти на стандарты НАТО

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко поручил Государственной службе разведки до конца декабря представить концепцию оптимизации работы ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Порошенко отметил, что украинская разведка должна стать "полноценным участником европейского и евроатлантического разведывательного сообщества", проводить совместные операции с Евросоюзом и НАТО. Президент также потребовал повышения эффективности работы службы.
Верховная рада в июне 2016 года приняла ряд поправок, в которых вступление в НАТО объявлено одной из целей внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в альянс: к 2020 году Украина должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.