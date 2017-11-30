Во Франции предъявили обвинения риэлтору в ходе расследования дела Керимова

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Власти Франции в рамках расследования дела российского сенатора Сулеймана Керимова предъявили обвинения сотрудничавшему с ним риэлтору, сообщает телеканал France 3 со ссылкой на заявление прокурора Ниццы.

Как сообщает телеканал, женщина-риелтор, работавшая с недвижимостью в районе мыса Антиб, была задержана 23 ноября, ей были предъявлены те же обвинения, что и Керимову — отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. По информации телеканала, она находится под стражей.

Также обвинения были предъявлены управляющему вилл Седрику Фожеру. Позже он был отпущен на свободу под залог в 140 тысяч евро. Кроме того, в ходе расследования на прошлой неделе были допрошены два архитектора и архитектор по ландшафту. Они были отпущены без предъявления обвинений, отмечает France 3.

Керимов был задержан французской полицией в Ницце, по данным СМИ, в рамках расследования подозрений в уклонении от уплаты налогов во Франции. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Прокурор Ниццы сообщил РИА Новости, что Керимову предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Сенатор останется на свободе под залог в 5 миллионов евро, но не сможет покинуть Францию.

МИД РФ направил официальную ноту французским властям в связи с задержанием Керимова, кроме того, для разъяснения ситуации в ведомство был вызван временный поверенный в делах Франции, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в среду, что задержанный в Ницце сенатор Керимов — носитель дипломатического паспорта. Официальный представитель МИД Франции заявил, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий, и применим ли он в данном случае, определит местный суд.