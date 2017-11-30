КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Кабмин Украины и представительство ООН в стране подписали рамочную программу партнерства на 2018-2022 годы с ожидаемым бюджетом в размере 675 миллионов долларов, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины.

"Координатор системы ООН на Украине Нил Уокер и первый вице-премьер Украины — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписали рамочную программу партнерства между правительством Украины и ООН на 2018-2022 годы… с ожидаемым бюджетом в размере 675 миллионов долларов", — говорится в сообщении минэкономики.

Сообщается, что программа определяет основу стратегического планирования и деятельности системы ООН на Украине на следующие пять лет в соответствии с четырьмя главными направлениями партнерства. В частности, программа призвана способствовать обеспечению стабильного экономического роста на Украине, чистоты окружающей среды и занятости населения, обеспечению доступа к качественным услугам социальной защиты, достижению верховенства права и безопасности граждан.

Во время церемонии подписания документа координатор ООН на Украине отметил, что организация предоставляет стране помощь по целому ряду направлений.

"ООН на Украине оказывает помощь, направленную на создание достойных рабочих мест и чистой окружающей среды. Мы также работаем над обеспечением предоставления качественных, недискриминационных услуг для людей, особенно наиболее уязвимых групп населения. Мы поддерживаем действия по реформированию власти… Наконец, мы концентрируем особое внимание на зоне конфликта на Востоке, способствуя социальной сплоченности, восстановлению и появлению рабочих мест", — цитирует Уокера пресс-служба минэкономики Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.