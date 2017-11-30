В США полицейский случайно обезвредил собственного напарника

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Офицер полиции города Риверсайд, штат Огайо, случайно применил шокер к своему напарнику вместо задержанного. Видео инцидента опубликовал портал Police Activity.

Правоохранители прибыли по вызову о возможном случае домашнего насилия. 22-летний подозреваемый Кристофер Макклинтон отказался выходить из машины и показать удостоверение личности.

Тогда офицерам пришлось силой вытаскивать его из машины. Мужчина сопротивлялся, и один из полицейских выстрелил из шокера, но попал одновременно и в Макклинтона, и в своего напарника. Тот закричал от боли и упал на дорогу.

"Прости, Ник ", — сказал ему виновник инцидента. Полицейский не мог встать еще какое-то время. Согласно аннотации к видео, его отправили в больницу, но никаких серьёзных травм у него не нашли.