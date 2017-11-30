Швеция проведет амнистию для нелегально хранящих взрывчатку граждан

СТОКГОЛЬМ, 30 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Швеции приняло решение о проведении в следующем году временной амнистии за хранение незарегистрированных взрывчатых веществ, сообщила в четверг пресс-служба шведского правительства.

"Цель предложения заключается в стремлении сократить число нелегальных взрывчатых веществ в обществе", — говорится в сообщении для прессы.

Поясняется, что под амнистию попадают, в частности, ручные гранаты и другие взрывчатые вещества. Желающие сдать незаконно хранящуюся у них взрывчатку смогут сделать это в период с 15 октября 2018 года по 11 января 2019.

На проблему использования ручных гранат и других взрывчатых веществ не раз обращали внимание как шведские СМИ, так и правоохранительные органы. Много ручных гранат привозится в Швецию из региона бывшей Югославии.

Эксперты не раз отмечали, что Швеция сильно выделяется в ЕС количеством нелегальных гранат, используемых криминальными группами. Если в 2014 году в полиции было заведено в общей сложности восемь дел по изъятию и взорвавшимся гранатам, то в 2015 насчитывалось уже 45 дел, из которых 10 касались гранатных взрывов. По данным за 2016 год число дел выросло до 52 и в них имелись 27 случаев с непосредственным взрывом ручных гранат.

Амнистия взрывчатых веществ будет проведена впервые. Оружейная же амнистия проводилась в Швеции три раза – в 1993, в 2007 и 2013 годах.