Власти ДНР призвали Киев прекратить политизировать процесс урегулирования

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Нежелание Киева возвращать представителей самопровозглашенной ДНР в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения на территории, контролируемой правительством Украины, является политизацией процесса по урегулированию конфликта, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе Руслан Якубов.

Ранее руководитель представительства ДНР в СЦКК заявил РИА Новости, что республика призывает Киев вернуть ее представителей в наблюдательную группу центра в город Соледар на территории контролируемой правительством Украины. Как пояснили в представительстве республики в СЦКК, на данный момент в центре в городе Соледар на территории контролируемой правительством Украины находяться только представители РФ и Киева.

"Как уже неоднократно было отмечено, Киев политизирует все процессы по урегулированию конфликта в Донбассе. Отказываясь от наших представителей в СЦКК на своей территории и ведя диалог по прекращению огня только с представителями РФ, украинская сторона пытается выставить Россию как сторону конфликта. Это один из поводов для демонстрации псевдодоказательства участия России в конфликте на Донбассе", — сказал Руслан Якубов.

Якубов пояснил, что вопрос возвращения представителей ДНР в СЦКК на подконтрольной Украине территории можно решить только в рамках контактной группы, где и было изначально принято такое решение.

"Этот вопрос при желании и воле украинской стороны можно решить в рамках минской переговорной площадки. И эта тема поднимается на переговорах, но пока безрезультатно. Но Киев намеренно избегает прямого диалога с республиками, потому как прямом диалоге необходимо будет принимать конкретные решения и реализовать конкретные действия, к которым руководство Киева не готово", — сказал он.