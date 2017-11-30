В ЛНР рассказали о подготовке диверсантами покушения на Захарченко

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Диверсанты, причастные к убийству начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олега Анащенко, готовили покушение на главу ДНР Александра Захарченко, заявил глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

Ранее МВД и МГБ ЛНР сообщали о задержании диверсантов — военнослужащих 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ, которых подозревают в причастности к убийству Анащенко, погибшего в Луганске при взрыве автомобиля в феврале, и другим терактам на территории ЛНР и ДНР. Также их подозревают в подготовке теракта против российских военнослужащих в Белгородской области. По решению суда в ЛНР они арестованы на 2 месяца.

"Часть группы (диверсантов), которую мы не смогли задержать, — донецкие коллеги помогли нам, задержали их на территории Донецка уже, кстати, при попытке совершения убийства Александра Захарченко", — сказал Корнет в эфире канала "Луганск-24".

В марте министерство государственной безопасности ЛНР сообщило о задержании майора спецназа ВСУ Сергея Иванчука, который заявил, что служба безопасности Украины готовила теракт против Захарченко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.