Израиль применил танки и авиацию в ответ на обстрел из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя – РИА Новости. Израильские войска задействовали танки и авиацию для ударов по позициям палестинских боевиков в ответ на минометный обстрел из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

"Израильские танки и авиация атаковали четыре военных поста ХАМАС в северной части сектора Газа", — говорится в пресс-релизе.

Удары с земли и воздуха стали реакцией на несколько минометных снарядов, которые были ранее в четверг выпущены по позициям Армии обороны Израиля на границе с анклавом. Информации о наличии потерь с израильской стороны не поступало.

Ответственность за инцидент военные возложили на правящее в Газе исламистское движение ХАМАС, от которого они требуют обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.