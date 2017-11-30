Cайт Народной милиции ЛНР подвергся хакерской атаке

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что сайт ведомства подвергся хакерской атаке, при этом в атаке он обвинил Службу безопасности Украины (СБУ).

"Тридцатого ноября наш официальный сайт (Народной милиции — ред.) все-таки был взломан. Злоумышленниками был перекрыт доступ к сайту Народной милиции", — заявил Марочко РИА Новости.

Он уточнил, что за последнюю неделю сайт Народной милиции ЛНР несколько десятков раз подвергался хакерским атакам "со стороны украинских спецслужб".

"По нашим сведениям, к взлому сайта со стороны СБУ были привлечены также иностранные специалисты. На данный момент мы делаем все возможное для восстановления работы сайта, однако не исключаем появления на нашем официальном интернет-ресурсе информации, дискредитирующей Народную милицию и ЛНР в целом", — добавил Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.