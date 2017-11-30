Миссия ОБСЕ заявила, что вновь не смогла попасть в поселок Травневое

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что вновь не смогла въехать в поселок Травневое в Донецкой области, украинские силовики не провели разминирование дороги.

На прошлой неделе украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. В среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявило, что Киев сорвал инспекцию представителей Международного комитета Красного Креста (МККК), ООН и СММ ОБСЕ в захваченные силовиками поселки в Донбассе. Киев же обвинил в срыве визита представителей миссий ОБСЕ и ООН ополченцев.

"Сегодня, находясь в районе к югу от Травневого, патруль СММ ОБСЕ вновь пытался попасть в поселок. Однако ВСУ не провели разминирование асфальтированной дороги, ведущей к Травневому", — говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.