Глава МВД Великобритании раскритиковала Трампа за ретвит о мусульманах

ЛОНДОН, 30 ноя – РИА Новости. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд раскритиковала президента США Дональда Трампа, который ранее в очередной раз спровоцировал общественность своим поведением в Twitter.

В среду утром Трамп разместил в своем аккаунте ссылки на видеоролики антимусульманского содержания. Ролики были опубликованы Джайдой Франсен, одной из лидеров британской ультраправой организации Britain First. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов — разбивают статую Девы Марии.

По словам Радд, приверженцы организации "распространяют ложные и полные ненависти идеи".

"Это правительство не потерпит никаких групп, которые распространяют ненависть, демонизируя другие религии и эксплуатируя страхи общества… Нам очевидно, что президент Дональд Трамп поступил неправильно, ретвитнув эти видео, размещенное ультраправой группировкой Britain First", — сказала Радд в четверг, выступая на заседании британского парламента.

Ранее представитель премьера Великобритании Терезы Мэй тоже осудил поведение Трампа. Президент США в свою очередь — снова через Twitter — призвал Мэй к следующему: "Сосредоточьтесь не на мне, а на радикальном исламском терроризме в Великобритании. У нас все в порядке!".