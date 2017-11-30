Посол Южной Кореи в России рассказал, что гарантирует КНДР безопасность

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сеул считает, что только отказ Пхеньяна от развития ракетно-ядерной программы может гарантировать ему безопасность и экономическое развитие, заявил в интервью российским СМИ новый посол Республики Корея в России У Юн Гын.
"Северная Корея должна понять, что единственным результатом ее нынешнего поведения станут внешнеполитическая изоляция и экономические трудности, и только отказ от развития ракетно-ядерной программы смогут гарантировать ее безопасность и экономическое развитие", — сказал он, отвечая на вопрос, какова позиция Сеула относительно проведенного Северной Кореей 29 ноября испытания баллистической ракеты.
Как отметил У Юн Гын, повторяющиеся провокации со стороны Северной Кореи безусловно представляют серьезную угрозу миру и безопасности как на Корейском полуострове, так и в мире.
Главы МИД Японии и Южной Кореи ранее согласились с необходимостью усиления санкций и нажима на КНДР в связи с испытанием новой баллистической ракеты "Хвасон-15". Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва выразила глубокую озабоченность возобновлением безрассудных провокаций Северной Кореей, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества. По ее словам, международное сообщество "должно сплотиться и продолжить все дипломатические усилия для сдерживания ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи, в том числе путем жестких санкций и давления".