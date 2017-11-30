Связанные с Крымским мостом компании попадут под санкции, заявили в Киеве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Все компании, привлеченные к строительству Крымского моста, попадут под международные санкции. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала "112 Украина".

"Это четкая позиция наших американских и европейских партнеров, это серьезный аргумент", — пояснил глава Минюста. Также он пообещал, что операции "с украинским имуществом" на территории Крыма получат оценку в международных судах.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Запад остановить возведение моста через Керченский пролив, усилив санкционное давление на Россию. По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты.

Эту позицию поддержала посол США на Украине Мари Йованович. По ее словам, мост ограничит доставку грузов в украинские порты в Азовском море.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.