Связанные с Крымским мостом компании попадут под санкции, заявили в Киеве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Все компании, привлеченные к строительству Крымского моста, попадут под международные санкции. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала "112 Украина".
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Запад остановить возведение моста через Керченский пролив, усилив санкционное давление на Россию. По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты.
Эту позицию поддержала посол США на Украине Мари Йованович. По ее словам, мост ограничит доставку грузов в украинские порты в Азовском море.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.