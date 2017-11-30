ОДКБ подготовила единый список террористических организаций

МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что страны ОДКБ подготовили единый список террористических организаций.

"Очень важным является тот факт, что мы (в ОДКБ – ред.) подготовили единый список террористических организаций. Сегодня в мире некоторые государства, организации делят террористов на хороших и плохих, говоря о том, что надо сотрудничать с хорошими в борьбе против плохих", — цитирует агентство Белта Макея. При этом он подчеркнул, что "не бывает хороших или плохих".

"Есть террористическая угроза, с которой нужно бороться. Считаю, что мы в этом тоже очень серьезно продвинулись, но предстоит еще многое сделать", — сказал Макей.

Он добавил, что "в отличие от других региональных международных организаций в ОДКБ существует абсолютное единство взглядов относительно необходимости тесной кооперации по борьбе с этими новыми вызовами и угрозами".