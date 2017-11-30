Лондон продолжил полемику с Трампом по поводу его сообщения в Twitter

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Официальный Лондон в четверг продолжил полемику с президентом США Дональдом Трампом после его сообщения в Twitter со ссылкой на одного из лидеров британской ультраправой организации.

В среду утром Трамп разместил в своем аккаунте в Twitter ссылки на опубликованные Джайдой Франсен, являющейся одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First, видеоролики антимусульманского содержания. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов – разбивают статую Девы Марии. Официальный Лондон в свою очередь заявил: "президент (Трамп) поступил неправильно, сделав это".

В ответ на это Трамп призвал британского премьер-министра Терезу Мэй "сфокусироваться" на борьбе с терроризмом, а не на его персоне.

"Да", — ответил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на вопрос о том, сфокусирована ли Мэй на борьбе с экстремизмом, пишет издание Telegraph.

"Это очевидно, что за время пребывания на посту министра внутренних дел и премьер-министра и после трагических событий лета премьер-министр полностью сфокусирована на борьбе с экстремизмом", — добавил он.