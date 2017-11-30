МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сеул надеется, что давление на КНДР как можно скорее принесет плоды и можно будет вести диалог о денуклеаризации, заявил в интервью российским СМИ новый посол Республики Корея в России У Юн Гын.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность полета 950 километров. Полет продолжался 53 минуты, она упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Ракета не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

"Санкции и давление не являются целями сами по себе. Они — средство для обеспечения денуклеаризации Северной Кореи. Мы надеемся, что давление на Северную Корею как можно скорее принесет свои плоды и мы сможем вести диалог о денуклеаризации Северной Кореи", — сказал У Юн Гын.

Он отметил, что Россия решительно выступает против развития ядерного потенциала КНДР и прикладывает активные усилия для решения северокорейской ядерной проблемы. "Мы ожидаем, что Россия продолжит играть конструктивную роль в решении этой проблемы", — добавил южнокорейский посол.

У Юн Гын также сообщил, что для диалога с целью "остановить северокорейские провокации и добиться денуклеаризации Северной Кореи", необходима прежде всего консолидированная позиция всего мирового сообщества, включая Россию. Он сказал, что Сеул надеется на тесное сотрудничество с Москвой по выполнению резолюции ООН по КНДР.