МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Решение о направлении российской парламентской делегации и ее составе для участия в консультациях в Париже 14 декабря по приглашению президентского комитета ПАСЕ будет принято 5 декабря, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Ранее член комитета, глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что Президентский комитет Ассамблеи намерен пригласить представителей России на заседание в Париж 14 декабря для обмена мнениями о будущем Совета Европы.

"Если нас приглашают на консультации по такому важному не только для нас, но и для всех членов Совета Европы вопросу, то мы должны поехать и попробовать найти точки соприкосновения", — считает парламентарий.

"Решение же о направлении российской парламентской делегации и ее составе для участия в консультациях в Париже будет принято во вторник, 5 декабря, на Совете Думы с участием представителей всех думских фракций", — сказал Толстой журналистам.

Он отметил, что в Госдуме получили приглашение от президентского комитета ПАСЕ на заседание, которое состоится в Париже 14 декабря.

"Планируется обсудить доклад нашего коллеги Микеле Николетти, суть которого связана с будущим Совета Европы, условиями его дальнейшего существования. Николетти абсолютно справедливо предлагает гармонизировать условия присутствия стран в комитете министров и Парламентской Ассамблее, то есть все страны-участницы в равной степени должны быть представлены в обоих органах СЕ. И это правильно", — отметил вице-спикер ГД.

По его словам, звучат самые разные мнения со стороны представителей стран – участниц этой организации относительно того, нужно или не нужно продлевать санкции в отношении России, наложенные ПАСЕ, стоит или не стоит менять устав. "И они имеют полное право на самые разные точки зрения по этому вопросу, это их прерогатива и их зона ответственности. Мы же остаемся при своем мнении: российская делегация не может вернуться в Ассамблею до внесения поправок, исключающих возможность дискриминации какой-либо национальной делегации. Это первая и ключевая наша позиция", — подчеркнул он.

Вместе с тем, Толстой сказал, что в Госдуме всегда готовы к честному и открытому диалогу.