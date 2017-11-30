МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Решение о направлении российской парламентской делегации и ее составе для участия в консультациях в Париже 14 декабря по приглашению президентского комитета ПАСЕ будет принято 5 декабря, сообщил вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.
Ранее член комитета, глава группы "Объединенные европейские левые" в ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что Президентский комитет Ассамблеи намерен пригласить представителей России на заседание в Париж 14 декабря для обмена мнениями о будущем Совета Европы.
"Если нас приглашают на консультации по такому важному не только для нас, но и для всех членов Совета Европы вопросу, то мы должны поехать и попробовать найти точки соприкосновения", — считает парламентарий.
"Решение же о направлении российской парламентской делегации и ее составе для участия в консультациях в Париже будет принято во вторник, 5 декабря, на Совете Думы с участием представителей всех думских фракций", — сказал Толстой журналистам.
"Планируется обсудить доклад нашего коллеги Микеле Николетти, суть которого связана с будущим Совета Европы, условиями его дальнейшего существования. Николетти абсолютно справедливо предлагает гармонизировать условия присутствия стран в комитете министров и Парламентской Ассамблее, то есть все страны-участницы в равной степени должны быть представлены в обоих органах СЕ. И это правильно", — отметил вице-спикер ГД.
Вместе с тем, Толстой сказал, что в Госдуме всегда готовы к честному и открытому диалогу.