После референдума по Brexit в Британии стало на треть меньше мигрантов

ЛОНДОН, 30 ноя — РИА Новости. Уровень иммиграции упал в Великобритании почти на треть и составил за год с июня 2016 года по июнь 2017 года 230 тысяч человек, говорится в статистическом докладе британского МВД, поступившем в РИА Новости.

За этот период в Великобританию приехало около 572 тысяч человек, а 342 тысячи человек покинули страну. Согласно докладу, число людей, которые приезжают из стран ЕС, серьезно снизилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Особенно меньше стало людей, которые приезжают в Великобританию на работу.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по поводу условий выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.