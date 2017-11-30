Туск привал ООН ввести санкции против перевозчиков мигрантов в Европу

БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Председатель Евросовета Дональд Туск призывает ООН ввести санкции против перевозчиков мигрантов из Африки в Европу, об этом он заявил журналистам.

"Миграция приводит к значительным последствиям для наших континентов. Мы несем ответственность за то, чтобы признать, что это значимая часть наших отношений, требующая совместных действий", — сказал Туск после саммита ЕС — Африканский Союз в Абиджане (Кот-д"Ивуар). Его заявление транслировалось службами Еврокомиссии.

Он отметил, что "это в особенности касается ситуации в Ливии, где происходит самое циничное злоупотребление".

"Позвольте повторить мой призыв наложить санкции ООН на контрабандистов, перевозящих людей", — сказал председатель Евросовета.

Он отметил, что действия ЕС и АС "не будут эффективными, если не позволят обеспечить безопасное возвращение домой людей, удерживаемых в Ливии и в других странах".

Совет Безопасности ООН во вторник по запросу Франции провел внеочередное заседание по ситуации с мигрантами в Ливии после появления на телеканале CNN видео с одного из подпольных аукционов в Ливии, на котором молодых людей предлагали покупателям из стран северной Африки в качестве сельскохозяйственных работников за 400 долларов США.

По словам заместителя постоянного представителя РФ при ООН Евгения Загайнова, размах деятельности в Ливии преступных групп, связанных с торговлей людьми, является одним из многочисленных следствий тяжелого и длительного кризиса, спровоцированного грубым военным вмешательством во внутренние дела страны в 2011 году. При этом дипломат отметил, что "бесчеловечное обращение с мигрантами стало возможным на фоне продолжающейся политической и институциональной раздробленности в Ливии".

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В результате двоевластия и обвала в системе безопасности в стране действуют вооруженные повстанческие группировки, а также террористические организации, в том числе и запрещенное во многих странах мира и в России "Исламское государство". Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.