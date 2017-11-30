Новый посол Южной Кореи обозначил приоритетные направления работы с Россией

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Новый посол Республики Корея в России У Юн Гын рассказал об основных приоритетах своей работы с Россией, которые ему поставило южнокорейское руководство, отправляя на работу в качестве главы дипмиссии Южной Кореи в РФ.

У Юн Гын прибыл в Россию 9 ноября. Он сменил на посту посла Южной Кореи в Москве Пак Ро Бёка, который возглавлял южнокорейскую дипмиссию с мая 2015 года.

По словам У Юн Гына, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает важнейшей задачей "осуществление прорыва в отношениях между Кореей и Россией".

"В своей деятельности в качестве посла Республики Корея в России я буду стремиться решить три задачи. Во-первых, это расширение двусторонних обменов на высшем уровне и установка регулярных контактов: саммиты президентов и обмены на парламентском уровне", — сказал У Юн Гын в интервью российским СМИ.

"Во-вторых, мы будем стремиться к тому, чтобы добиться конкретных успехов в экономическом сотрудничестве между нашими странами в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне. Наконец, мы будем стремиться значительно расширять культурные обмены и взаимные визиты граждан наших стран", — добавил дипломат.

Он также сказал, что с приходом к власти нового правительства Южной Кореи наступил новый этап отношений между Республикой Корея и Российской Федерацией, "так что я получил назначение на должность посла в важный период и чувствую большую ответственность".