В Италии обнаружили следы кокаина в крови двух маленьких детей

РИМ, 30 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Итальянские власти начали процедуру лишения родительских прав супружеской пары из провинции Брешия, в крови маленьких детей которых были обнаружены следы кокаина, сообщила в четверг журналистам провинциальный прокурор по делам несовершеннолетних Эмма Авеццу.

В минувшую пятницу восьмимесячный мальчик и его двухлетняя сестра были обнаружены карабинерами в автомобиле, припаркованном близ одного из баров в городке Борго-Сан-Джакомо на севере Италии. Несколько часов они провели в холодной машине, где их оставил 44-летний отец, который отправился в зал игральных автоматов. Когда же карабинеры нашли этого выходца из Румынии, он не только не выказал ни малейшей обеспокоенности судьбой своих детей, но и был явно недоволен тем, что его оторвали от любимого занятия. Позднее выяснилось, что мать малышей занималась проституцией на одной из ближайших автодорог.

Дети были доставлены в местную больницу, где врачи обнаружили в их крови следы кокаина. Причиной присутствия наркотика в крови восьмимесячного мальчика в принципе могло быть кормление материнским молоком, если женщина в это время употребляла кокаин. Однако в случае двухлетней девочки подобная версия не выдерживает критики. Выяснением всех обстоятельств данного ЧП занимаются следователи прокуратуры, по решению которых родители были фактически временно лишены родительских прав из-за оставления своих детей на произвол судьбы. Малыши в настоящее время находятся в специализированном детском учреждении. Окончательное решение по вопросу о родительских правах этой супружеской пары примет местный суд по делам несовершеннолетних.

Примечательно, что также в минувшую пятницу воспитательница одного из детских садов южноитальянского города Бари обнаружила у трехлетней девочки пакетик с марихуаной. Администрация детского учреждения немедленно вызвала полицию. Ознакомившись с ситуацией, правоохранители выехали по месту жительства ребенка и провели обыск в квартире, где находился отец девочки — 31-летний нигериец. В результате полицейские обнаружили там еще около 2 граммов наркотического средства. В отношении нигерийца было возбуждено следственное дело по факту незаконного хранения наркотических веществ.