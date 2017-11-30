Климкин прокомментировал конфликт с Венгрией из-за закона об образовании

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что не считает дипломатическим конфликт с Венгрией из-за нового украинского закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств.

Закон об образовании вступил в силу на Украине 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.

"Это не дипломатический конфликт. Это — наш диалог с венграми. Да, сложный, говорю откровенно. Ультиматум может ставить кто угодно, но ультиматумы мы не воспринимаем. Мы хотим говорить", — приводит в четверг слова Климкина агентство "Укринформ".

По словам министра, Украина в ближайшие дни ожидает заключения Венецианской комиссии по новому закону об образовании. Решение ожидается в декабре.