Женщина во время марша против сексуальных домогательств в Голливуде, США

Женщина во время марша против сексуальных домогательств в Голливуде, США

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Более двухсот женщин, прошедших или проходящих службу в дипломатических, военных, разведывательных и других структурах, которые входят в сообщество национальной безопасности Соединенных Штатов, обратились к властям с открытым письмом. Они сообщают о повсеместных случаях сексуального преследования представительниц слабого пола со стороны мужчин-сослуживцев и требуют положить этому конец.

"Не только в Голливуде"

"Это проблема не только Голливуда, Силиконовой долины, редакций новостей или конгресса. Это везде. Злоупотребления порождены дисбалансом между властью и всеми остальными, когда первые допускают такую практику, а вторые молчат и стыдятся рассказывать о пережитом", — говорится в открытом письме, размещенном на портале SCRIBD , который позиционирует себя как "открытая площадка". Под ним поставили подписи 223 женщины — бывшие и действующие дипломаты, военные, сотрудницы разведки, правоохранительных структур и других госорганов, среди которых много послов и офицеров в звании до полковника. Они называют себя "женщинами из сообщества национальной безопасности" США и обращаются к руководителям этого сообщества.

По словам авторов, сегодня представительницы слабого пола составляют примерно треть в большинстве американских федеральных агентств. В иностранных посольствах Соединенных Штатов их примерно половина, в вооруженных силах — около 15%. В целом это "исторический максимум". Однако в большинстве своем они заполняют лишь нижние эшелоны — пробиться наверх удается немногим. Причина отчасти в том, что за карьеру приходится платить, отвечая согласием на приставания мужчин-руководителей.

"Мы, нижеподписавшиеся, призываем руководство сообщества национальной безопасности, в том числе Министерства обороны, Государственного департамента, агентства США по международному развитию, департамента внутренней безопасности, разведывательного сообщества, вооруженных сил, Совета национальной безопасности и других учреждений принять исчерпывающий комплекс мер по пресечению случаев сексуальных домогательств и злоупотреблений на государственной службе", — говорится в письме.

В качестве таких мер они называют создание "атмосферы нетерпимости" к сексуальным приставаниям на работе, организацию четких каналов, по которым женщины могли бы сообщать о случаях харрасмента, не опасаясь преследования, внешних независимых механизмов сбора претензий анонимного характера, а также обязательные интервью для всех сотрудниц, покидающих службу.

"Я не хотела подписывать это письмо, но, когда прочитала его, оно всколыхнуло в моей памяти эпизоды, о которых я старалась забыть и забыла. И я подписалась", — поделилась откровением в одном американском СМИ Роза Брукс — профессор права в университете Джорджтауна, в прошлом советник главы Пентагона, а затем старший советник Госдепа.

#MeToo значит "Я тоже"

Появление открытого письма 223-х стало частью кампании, получившей в соцсетях хэштег #MeToo — "Я тоже". Ее начала актриса Алисса Милано, которая 15 октября написала в Twitter: "Если вы подверглись сексуальному домогательству или нападению, напишите "Я тоже" в ответе на этот твит, и мы увидим реальный масштаб проблемы".

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 октября 2017 г.​

Всего за сутки хэштег ретвитнули более миллиона раз. Среди присоединившихся к кампании оказались Леди Гага, Моника Левински, сенатор Элизабет Уоррен и множество других знаменитостей.

Стимулом к инициативе Алиссы Милано послужил скандал, разразившийся вокруг Харви Вайнштейна — одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда, чьи фильмы неоднократно получали престижные премии Американской киноакадемии. Среди снятых при его участии картин такие известные, как "Криминальное чтиво", "Английский пациент", "Крик", "Влюбленный Шекспир", "Банды Нью-Йорка", фильмы из цикла "Властелин колец" и многие другие.

Одна за другой десятки женщин, включая Анджелину Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, заявили о сексуальных домогательствах со стороны Вайнштейна, а британская актриса Кадиан Нобл подала в суд Нью-Йорка иск, в котором обвинила продюсера в секс-торговле. В результате его исключили из американской и британской киноакадемий, из Гильдии продюсеров, а также из основанной им и носящей его имя компании. Вайнштейну пришлось выйти и из Гильдии режиссеров США.

© AP Photo / Damian Dovarganes Акция против сексуальных домогательств в Лос-Анджелесе, США © AP Photo / Damian Dovarganes Акция против сексуальных домогательств в Лос-Анджелесе, США

Поднялась нешуточная шумиха вокруг разоблачений такого рода. После того как восемь человек из съемочной группы сверхпопулярного сериала "Карточный домик" дали показания против исполнителя главной роли Кевина Спейси, производство очередного — шестого — сезона было приостановлено. Под следствием за домогательства оказался и популярный американский актер, режиссер, продюсер, сценарист, музыкант и политический активист Билл Косби. В таких же грехах обвинили его коллегу Джеймса Тобэка.

Под удар волны сексуальных разоблачений попали не только известные фигуры киноиндустрии и шоу-бизнеса — ею смыло министра обороны Великобритании Майкла Фэллона. Глава военного ведомства сам подал в отставку из-за "недопустимого поведения по отношению к женщинам, не соответствующего стандартам, предписанным британским военным". Произошло это после того, как в октябре журналистка Джулия Хартли-Брюер заявила, что 15 лет назад на ужине в ходе конференции Консервативной партии какой-то мужчина положил ей руку на колено, а она пригрозила ему пощечиной. Газета The Sun выяснила, что этим мужчиной был именно Фэллон.