American Airlines лишилась пилотов на Рождество, ошибочно дав им выходные

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Система крупнейшей американской авиакомпании American Airlines допустила ошибку в формировании графика на рождественские каникулы, в результате чего тысячи рейсов в декабре остались без пилотов, сообщает телеканал CNBC. В Майами пассажир попытался попасть в самолет вместе с багажом

Как сообщает телеканал, пилоты выбрали одинаковые даты выходных на период рождественских каникул. По словам капитана авиакомпании и представителя союза пилотов Дэнниса Тайера, после того, как пилоты загрузили свои графики с одинаковыми выходными, компьютерная система сказала им: "Хочешь выходные в эти дни? Ты их получишь".

Таким образом, без пилотов остались рейсы из аэропортов Майями, Чикаго, Нью-Йорка. Чтобы решить проблему авиакомпания предлагает пилотам отработать праздничные дни за 150% от обычной почасовой оплаты.

Представитель авиакомпании Мэтт Миллер сообщил, что компания "рассчитывает избежать отмены рейсов в праздничный период".