Мэр Лондона заявил, что не хочет принимать Трампа после Twitter-скандала

ЛОНДОН, 30 ноя – РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что не хочет, чтобы президент США Дональд Трамп приезжал в Лондон с визитом после очередного скандального Twitter-сообщения, опубликованного Трампом.

В среду утром Трамп разместил в своем аккаунте ссылки на видеоролики антимусульманского содержания. Ролики были опубликованы одним из лидеров британской ультраправой организации Britain First. В двух сюжетах, подлинность которых неизвестна, предположительно, мусульмане-иммигранты атакуют людей, в одном из роликов — разбивают статую Девы Марии.

"Президент Трамп использовал Twitter, чтобы прорекламировать отвратительную группу экстремистов, которая существует только для того, чтобы сеять разобщенность и ненависть в нашей стране. Теперь еще более очевидно, что любой официальный визит президента Трампа в Великобританию не будет приветствоваться", — заявил Хан в четверг, его письменное заявление поступило в РИА Новости.

По словам градоначальника, он ранее уже призывал премьер-министра Терезу Мэй отозвать свое приглашение Трампу.

"Премьер-министр нашей страны должна использовать все влияние, которое есть у нее и ее правительства на Трампа и его администрацию, для того чтобы попросить его удалить эти твиты и извиниться перед гражданами Великобритании", — убежден мэр Лондона.

Между тем ранее после того, как представитель Мэй выразил несогласие с твитами Трампа, президент США – снова через Twitter — призвал британского премьера сфокусироваться на борьбе с терроризмом.