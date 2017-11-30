В ЛНР заявили о гибели трех украинских силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Три украинских силовика подорвались на неизвестном взрывном устройстве у линии соприкосновения в Донбассе в районе населенного пункта Крымское, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ЛНР Андрей Марочко.

"Двадцать седьмого ноября, проводя инженерную разведку местности в районе населенного пункта Крымское (под контролем силовиков — ред.), подорвались на установленном ранее минно-взрывном заграждении трое военнослужащих 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ", — заявил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.