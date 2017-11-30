В ДНР опасаются захвата силовиками еще двух сел в нейтральной зоне

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (416)

ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается, что украинские силовики могут занять еще два села в нейтральной зоне на мариупольском направлении, заявил в четверг журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки.

"Наша разведка выявила подготовку ВСУ (вооруженных сил Украины) к провокации, грубо нарушающей минские договоренности. В частности, по приказу командующего отдельной тактической группы "Донецк" Вишневского прорабатывает вопрос по сокращению межпозиционного пространства между ВСУ и подразделениями ВС ДНР в районе сел Викторовка и Старомарьевка путем захвата этих населенных пунктов в "серой зоне", — сказал Басурин.

Он призвал миссию ОБСЕ "обратить пристальное внимание на данные два участка местности".