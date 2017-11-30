В Чехии разбился автобус, есть жертвы

ПРАГА, 30 ноя – РИА Новости, Александр Куранов. Рейсовый пассажирский автобус на скользкой от снега и льда дороге съехал в кювет и врезался в дерево на юге Чехии, неподалеку от города Велешина, в результате аварии погиб водитель, а все 12 пассажиров получили ранения, двое из них – тяжелые, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Петра Кафкова.

"Водитель погиб, двое пассажиров получили тяжелые ранения. У обоих зафиксированы ранения головы и повреждения нижних частей позвоночника. Они вертолетом доставлены в краевую больницу города Ческе-Будеёвице. У других пассажиров автобуса ранения менее сложные", — сказала Кафкова.

По словам представителя полиции Йиржи Матцнера, причины аварии автобуса выясняются. "Судя по всему, автобус на заснеженной и скользкой дороге местного значения потерял управление и на скорости съехал в кювет, врезавшись при этом в дерево", — сказал Матцнер.