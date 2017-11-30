Эксперимент с жидким азотом вышел из-под контроля в прямом эфире

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперимент с жидким азотом в прямом эфире австралийского телевидения едва не закончился плачевно для одной из ведущих.

Во время сюжета утреннего шоу Studio 10 на десятом канале учитель физики и блогер Джейкоб Стриклинг заполнял бутылки с кока-колой жидким азотом, чтобы потом запускать их наподобие ракет.

После успешного эксперимента он предложил ведущей Натарше Беллинг повторить "фокус " вместе с ним: он должен был залить жидкий азот в бутылку, а она по его команде должна была ее перевернуть.

Ведущая явно не отдавала себе отчет в том, что она делает. "Я повторял это дважды, вы должны были следить", — заявил Стриклинг. "Я не смотрела", — говорит Беллинг, после чего неожиданно переворачивает бутылку, которая затем с огромной скоростью проносится в сантиметрах от ее головы.

Ведущая не получила никаких травм, но на какое-то время ее оглушило.

В комментариях к видео пользователи раскритиковали как ведущую, так и блогера, позволяющего себе подобные эксперименты и подвергающего опасности окружающих. Почти все сходятся во мнении, что бутылка могла убить девушку.

"Поверить не могу. Это кто такие? Группа глупых детей? Или взрослые, которые могли умереть и теперь смеются над этим? Самая тупая вещь на свете. Действительно страшно", — пишет Diogo Gutierre,

"Неправильные инструкции, которым неправильно следовали. "Я не смотрела" были бы ее последними словами", — пишет Edward Small.

"Черт возьми, у нее была бы дырка в лице, если бы она направила ее (бутылку — ред.) немного под другим углом", — пишет nija gaiden.

"Как зовут этого мужчину? Я хочу поприветствовать его и сказать, что он идиот, и почти убил свою ассистентку….", — пишет Yoshimitzy Mitsurugi.