Эксперт рассказал, для чего России нужны египетские аэродромы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Воздушное пространство и аэродромная инфраструктура Египта могут понадобиться ВКС РФ в качестве "аэродромов подскока", считает российский востоковед, руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.
"Это дополнительная логистика, которая может помогать в нужные минуты ВКС РФ действовать на сирийском театре так, как им будет выгодно… В случае необходимости новых полетов нашей авиации непосредственно из России, иметь возможность пользоваться аэродромными структурами в Египте очень важно", — предположил эксперт в интервью РИА Новости.
По его оценке, сейчас на повестке стоит только завершение операции в Сирии.
"Пока вопрос ограничивается сирийской проблематикой… Что касается продолжения борьбы с ИГ*, несмотря на то, что основные города в руках правительства, тем не менее, у ИГ* остаются силы и базы, которые бомбардирует наша авиация", — отметил Фитин.
Что касается вмешательства России в ситуацию в соседней с Египтом Ливии, то пока что речь об этом не идет, считает эксперт.
* Запрещенные в России террористические организации
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