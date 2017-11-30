Эксперт рассказал, для чего России нужны египетские аэродромы

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Воздушное пространство и аэродромная инфраструктура Египта могут понадобиться ВКС РФ в качестве "аэродромов подскока", считает российский востоковед, руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

Ранее стало известно, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минобороны РФ и МИД РФ провести переговоры с Каиром и по достижении договоренности подписать соглашение об использовании воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры РФ и Арабской Республики Египет.

"Это дополнительная логистика, которая может помогать в нужные минуты ВКС РФ действовать на сирийском театре так, как им будет выгодно… В случае необходимости новых полетов нашей авиации непосредственно из России, иметь возможность пользоваться аэродромными структурами в Египте очень важно", — предположил эксперт в интервью РИА Новости.

По его оценке, сейчас на повестке стоит только завершение операции в Сирии.

"Пока вопрос ограничивается сирийской проблематикой… Что касается продолжения борьбы с ИГ*, несмотря на то, что основные города в руках правительства, тем не менее, у ИГ* остаются силы и базы, которые бомбардирует наша авиация", — отметил Фитин.

Он напомнил, что позиции России и Египта по ситуации в Сирии "весьма близки". "Каир никогда не поддерживал реально оппозиционные группировки в Сирии, поддерживал связи с правительством Башара Асада… Учитывая наши стабильные и дружеские отношения с Египтом, я считаю, такие действия вполне закономерны и возможны", — считает Фитин.

Что касается вмешательства России в ситуацию в соседней с Египтом Ливии, то пока что речь об этом не идет, считает эксперт.

* Запрещенные в России террористические организации

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